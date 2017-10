La Sportiva punta ai 100 milioni e volta pagina: Lorenzo Delladio proprietario unico. Assunzioni in vista

La Sportiva concentra la propria governance. Marco Delladio ha ceduto le proprie quote dell’azienda al fratello Lorenzo (nella foto), che in questo modo diventa l’unico proprietario. La società di Ziano di Fiemme (Trento), leader mondiale sul mercato delle calzature sportive da montagna, era infatti divisa tra i due: Marco deteneva il 49% delle quote e Lorenzo il restante 51%. “Questa operazione porterà a una governance unitaria dell’azienda consentendo di proseguire nelle strategie pianificate rafforzando la gestione operativa” spiega Lorenzo Delladio, aggiungendo poi di contare attraverso l’operazione “di dare ulteriore impulso ai piani di sviluppo e di investimento aziendali, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la leadership internazionale de La Sportiva”. L’azienda è in procinto di ampliare i propri stabilimenti, assumere nuovo personale e punta a chiudere il 2017 raggiungendo i 100 milioni di euro di fatturato.