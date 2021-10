Fuggito dalla Siria a causa della guerra. Approdato in Spagna e, poi, in Francia. La scelta dei materiali italiani per le sue sneaker, maturata (anche) grazie a Lineapelle. Quattro anni per coronare il sogno di produrre in Italia. Daniel Essa ha fondato il proprio marchio nel 2017 e ora è un designer pluripremiato. Come dimostra…

ACCEDI PER CONTINUARE A LEGGERE Scopri l’abbonamento che fa per te tra le nostre proposte ACCEDI

ABBONATI