Le sneaker Rucoline volano: sfiorano il +18% nel 2017, ma aspettano il 2018 “per vedere i risultati del rilancio”

Le sneaker trainano Rucoline che chiuderà il 2017 a 26,6 milioni di euro (di cui 6 generati dalle vendite online), il +17,8% sul 2016. L’azienda umbra cerca un direttore creativo, non esclude l’ingresso di capitali esterni, punta a sviluppare brand e fatturato con borse, accessori e capi in pelle, e strizza l’occhio all’uomo. Il mercato principale è Cina/Hong Kong che pesa per il 40% del fatturato, poi Italia e Giappone. “Siamo solo agli inizi di una crescita. Dalla seconda metà del 2018 vedremo i risultati del piano di rilancio” ha dichiarato a MF il presidente e CEO di Rucoline Marco Santucci che cerca anche agenti, importatori e distributori in Europa. Per la stagione autunno inverno 2017 2018, l’azienda ha presentato l’esclusiva capsule collection limited edition 30th Anniversary: nove proposte in pelle, per lei e per lui, impreziosite da borchie in cristalli Swarovski e dettagli lettering in metallo. (mv)