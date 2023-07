Le sneaker Wushu di gran carriera: 3 mln nel 2018, 18 mln nel 2023

Le sneaker Wushu sono protagoniste di un gran balzo ,passando dai 3 milioni di euro nel 2018 ai 18 milioni previsti nel 2023. A fondare il marchio, dal 2017 del gruppo Blackboard, sono stati nel 1985 a Milano i fratelli Walter e Paolo Lorini. Per Mauro Di Liddo, fondatore e CEO di Blackboard, la ricetta del successo di Wushu ha un ingrediente fondamentale: l’identità. “È fondamentale per competere nell’affollato mercato delle sneaker”, afferma a La Conceria. Un altro ingrediente è la sincerità: “nel rapporto qualità-prezzo e col cliente. Così acquisisci fiducia”.

Intervista a Di Liddo (nella foto)

Come spiega la crescita delle sneaker Wushu?

Puntiamo sulla nostra identità. Che affermiamo attraverso pochi modelli, ma con numerose variazioni di colori. Sembra semplice, ma dal punto di vista produttivo non lo è affatto.

Perché?

Prendiamo per esempio il pellame. Per realizzare un dettaglio di un paio di sneaker utilizziamo un colore particolare. Spesso sono colori scelti dal nostro ufficio stile e realizzati apposta per noi. Non sono consumi elevati, perché stiamo parlando di dettagli, ma in numerose varietà: si capisce la difficoltà che incontriamo noi e la conceria che ci fornisce.

Dove svolgete la vostra produzione?

In Vietnam. Nella nostra sede milanese abbiamo una ventina di dipendenti che si occupano del resto, dal design al commerciale, fino all’amministrazione.

Avete avuto problemi con la supply chain?

Sinceramente devo dire di no. C’è stato un periodo in cui ci sono stati ritardi per i tempi di percorrenza delle navi. Ma ora è acqua passata.

Come è andato il 2022 e quali prospettive avete?

Il 2022 si è chiuso con oltre 15 milioni di euro di ricavi a valore retail. Eravamo a 3 milioni nel 2018 e a 8 milioni nel 2021. Siamo contenti dell’andamento del sell-out per cui prevediamo una ulteriore crescita per quest’anno. Puntiamo a superare i 18 milioni di euro.

In quali mercati intendete crescere?

Il nostro fatturato è equamente diviso tra Italia ed export. Che per noi significa soprattutto Europa. Germania e Scandinavia sono mercati importanti. Da qui si evince che abbiamo margini di crescita molto ampi. Soprattutto se pensiamo a USA e Asia per esempio. Le prospettive sono molto buone.

Quale strategia adottate per fidelizzare il cliente?

Quella dell’onestà. Non promettiamo ciò che non possiamo mantenere. Col cliente instauriamo un rapporto sincero. Come? Per esempio, con il giusto rapporto qualità-prezzo del prodotto. Crediamo che la sincerità paga. (mv)

