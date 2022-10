L’incredibile rilancio di Autry, sneaker USA di proprietà italiana

L’incredibile rilancio di Autry. Il marchio di sneaker fondato a Dallas negli anni ’70 è passato da 3 milioni di euro di fatturato del 2019, ai 30 milioni del 2021 (con 15 mesi di attività) e prevede di chiudere il 2022 a quota 100 milioni. Per elevare la qualità del prodotto e il suo posizionamento Autry ha introdotto modelli in pelle di agnello e nabuk, producendo in Indonesia. Dall’estate 2021 il brand è sotto la proprietà di Made in Italy Fund, fondo di private equity gestito da Quadrivio e Pambianco. Mauro Grange è il CEO e l’ex Gucci Patrizio Di Marco è il presidente.

“Abbiamo lavorato tantissimo su una distribuzione super selezionata. In tre anni siamo entrati in oltre 1.500 top dealer”, Grange spiega così a Fashion Network le ragioni del successo. “Oggi produciamo 1,5 milioni di paia l’anno nel nostro stabilimento in Indonesia. Oltre all’Italia, i nostri mercati principali sono Corea, Francia e Germania. Il fatturato quest’anno sarà di circa 100 milioni, ma per le richieste che abbiamo potrebbe essere il doppio” afferma il CEO.

Proprietà italiana

Il brand Autry è stato acquisito nel 2019 da un pool di imprenditori italiani: Marco Doro (fondatore di Ghoud), Alberto Raengo e Gino Zarrelli. Nel 2021 il fondo Made in Italy Fund, attraverso la holding Fine Sun, ne ha preso il controllo cooptando Grange e Di Marco.

Il ritorno in America

Il brand, da sempre specializzato nella produzione e distribuzione di sneaker e abbigliamento, è tornato sul mercato americano con la collezione autunno-inverno 2022/2023. “Visto lo straordinario successo di Autry in Europa e in Asia, crediamo che il potenziale del brand nel mercato statunitense sia estremamente importante per il suo futuro” dice Grange a Fashion United. Non a caso, durante il prossimo esercizio fiscale, nascerà la filiale Autry International USA. In programma anche accordi con partner distributivi in Giappone e Sud America. (mv)

