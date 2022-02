“Il problema dell’impossibilità di distruggere i prodotti invenduti appartiene al lusso. Tutti gli altri segmenti inferiori utilizzano canali di vendita che l’alta gamma non usa. Per esempio: sconti, promozioni, outlet, flash sales, private sales e altro”. Lo afferma Riccardo Luciani, CEO di Brandup, azienda specializzata nelle flash sales, che fa notare come la legge antigaspillage,…

ACCEDI PER CONTINUARE A LEGGERE Scopri l’abbonamento che fa per te tra le nostre proposte ACCEDI

ABBONATI