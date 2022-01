Lo stress della logistica porta Lumberjack al nearshoring. Ma non in Italia, dove “i costi sono troppo elevati per il posizionamento del marchio”. Intanto, l’investimento nelle vendite online ha dato i suoi frutti, portando le vendite complessive a 33 milioni nel 2021 e con la prospettiva di arrivare a 52 milioni entro la fine del…

ACCEDI PER CONTINUARE A LEGGERE Scopri l’abbonamento che fa per te tra le nostre proposte ACCEDI

ABBONATI