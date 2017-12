Messico: Flex apre fabbrica di “scarpe ad alta tecnologia” per Nike. 5000 assunti oggi, 11000 entro il 2019

La multinazionale Flex Ltd. ha inaugurato un nuovo stabilimento produttivo a Zapopan (Jalisco, in Messico), a circa 20 chilometri a Nord-Ovest di Guadalajara. Qui produrrà scarpe sportive ad alta tecnologia per Nike. Il nuovo impianto di produzione impiegherà inizialmente 5.000 lavoratori, ma entro la fine del 2019 si prevede che il numero possa aumentare fino a 11.000. Per costruire la fabbrica di 57.000 metri quadrati, con un proprio impianto di cogenerazione, e realizzare il progetto di produzione congiunta con Nike, sono stati necessari investimenti per circa 2 miliardi di pesos (oltre 90 milioni di euro). Flex, che ha iniziato la sua attività a Jalisco 21 anni fa, impiega un totale di 44.000 persone in Messico, pari al 22% della sua forza lavoro globale. Nella foto, il governatore di Jalisco, Aristóteles Sandoval, presenta il progetto durante l’inaugurazione dello stabilimento Flex di Zapopan. (mv)