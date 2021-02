Milano, la bancarella che dà una seconda vita alle scarpe spaiate

Non esistono solo i calzini spaiati, di cui oggi, 5 febbraio 2021, si celebra la giornata internazionale. Anche le scarpe spaiate hanno un’opportunità di vita. Nei mercati settimanali delle piccole e grandi città è facile trovare banchi con scarpe di collezioni passate e spesso spaiate. A Milano, il sabato, al mercato del quartiere Isola c’è chi allestisce una bancarella con calzature da donna in pelle e made in Italy, tutte rigorosamente spaiate.

Scarpe spaiate

A rivelarlo è Repubblica Milano: pump dai colori accesi, sandali e Mary Jane sempreverdi, ma con numeri diversi. Vicini, ma diversi. Nulla a che vedere con la scelta glam di Carrie in Sex and The City, capace di portare dei sandali Loubotin di colore diverso. Ma la bancarella di Isola è sempre circondata da clienti, pronte a scovare l’affare ad un prezzo imbattibile: con cinque euro è possibile acquistare un paio di mocassini o stivaletti di buona fattura. Non ci sono calzature di grandi griffe, ma marchi italiani, pezzi di campionari o resti di magazzino. Scarpe che fanno un giro vorticoso e finiscono ai piedi di donne diverse, tutte pronte ad utilizzare la cara vecchia soletta per camuffare il numero in più che un piede è costretto a subire. Altre donne, invece, magari non hanno neppure bisogno della soletta, perché (a volte capita) hanno magari un piede di dimensione diversa dall’altro. Dalle imperfezioni, a volte, nascono le alternative. (aa)

