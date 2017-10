Non c’è il 2 senza il 3: ancora un record per Skechers. Terzo trimestre: +16% le vendite, +42% i profitti

Skechers ha registrato vendite per 1,1 miliardi di dollari nel terzo trimestre (+16,2% in generale, +18,6 negli USA) sostenuto da una crescita significativa del wholesale internazionale (+25,7%). I profitti hanno raggiunto i 92,3 milioni di dollari (+42%) e il titolo, nello scorso fine settimana, ha piazzato un balzo del 20% a Wall Street. La parte del leone l’ha giocata la linea per ragazzi grazie agli acquisti pre-scolastici. “Consegniamo un prodotto confortevole e molto contemporaneo – ha rimarcato il CEO, Robert Greenberg – impegnandoci nell’innovazione. È il terzo risultato record consecutivo dopo un 2016 molto importante”. L’azienda prevede un fatturato compreso tra gli 860 e gli 885 milioni di dollari nel trimestre conclusivo dell’esercizio fiscale. (pt)