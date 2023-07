Stefano Medori di Shoto (nella foto) auspica la decrescita felice (cioè verso la qualità) del distretto marchigiano. Per alleviare il problema della carenza di manodopera. E per superare l’idiosincrasia verso le aggregazioni, rinforzata anche da alcune esperienze negative. L’imprenditore non lo dice apertamente ma il riferimento è alle varie iniziative di ICE e Regione Marche…

