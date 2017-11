PMI DAY: tra Fermo e Casarano i calzaturifici aprono le porte agli studenti

Settore calzaturiero protagonista oggi, in occasione del PMI Day. Nel Fermano, tra le imprese che hanno partecipato all’iniziativa figurano il suolificio Dami e il calzaturificio Gal.Men che hanno ricevuto la visita di 51 alunni del liceo scientifico di Fermo, il suolificio Malaspina (24 alunni dell’Ipsia Fermo) e la Toolk Academy di Monte Urano (44 alunni dell’Ipsia). Proprio quest’ultima è stata scelta come punto nevralgico della giornata, per sottolineare l’impegno sulla formazione. L’azienda dà lavoro a 140 dipendenti, di cui 45 impiegati nel reparto campionatura, che si occupa di ricerca, modellistica e produzione dei campionari per grandi griffe. “Poi ci sono altre due aziende produttive e una quarta dedicata al taglio e orlatura che è partita un anno fa dopo che siamo riusciti a formare le figure necessarie con Toolk Accademy, nata per una esigenza personale e poi diventata luogo di riferimento e sviluppo per tutto il distretto. Una scuola risorsa per tutti” ha detto il titolare Luigi Gobbi, che in due anni ha già formato 170 persone. Porte aperte anche in Puglia, dove oggi Elata, storico calzaturificio di Casarano (Lecce), accoglie un gruppo di ragazzi dell’istituto tecnico industriale Meucci e del tecnico professionale Lanoce di Maglie. Gli studenti visiteranno lo stabilimento produttivo, fondato nel 1923. (mv / art)