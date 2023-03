Il doppio business di Corplast: made in Italy per il lusso, made in India per il fast fashion. La diversificazione premia l’azienda fondata nel 1973 e con sede a Corridonia (Macerata). Corplast è attiva nella produzione di fondi per calzature in EVA, TR e TPU e impiega direttamente circa 130 dipendenti. La società non teme…

ACCEDI PER CONTINUARE A LEGGERE Scopri l’abbonamento che fa per te tra le nostre proposte ACCEDI

ABBONATI