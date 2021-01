Riviera del Brenta: fallisce il calzaturificio Ballin Franco

Cade un pezzo di storia della Riviera del Brenta. Il Tribunale di Venezia ha dichiarato fallito il calzaturificio Ballin Franco e C., per anni tra i punti di riferimento dell’eccellenza produttiva dell’intero distretto rivierasco della scarpa. La crisi non gli ha lasciato scampo.

Un pezzo di storia della Riviera del Brenta

Mercoledì 20 gennaio Daniela Bruni, giudice della Sezione Fallimentare del Tribunale di Venezia, ha scritto l’ultima parola per il calzaturificio Ballin Franco. La sentenza segue all’istanza presentata dall’Agenzia delle Entrate. L’azienda, con sede a Fiesso d’Artico, rappresenta un’istituzione all’interno del distretto veneziano.

Il calzaturificio Ballin Franco

Franco Ballin, attuale presidente del Politecnico Calzaturiero e past president di ACRIB, la fondò a metà degli anni Settanta dopo aver appreso il mestiere nell’azienda del cognato. Il calzaturificio produce collezioni proprie e collabora con alcuni dei più prestigiosi marchi della moda, sia italiani che internazionali. Non solo, per alcuni di essi curava la distribuzione in licenza. Cinque anni fa l’azienda aveva aperto la divisione Corte della Pelle per raggiungere i consumatori finali attraverso una rete di negozi in Italia e all’estero.

Immagine tratta da francoballin.it

