San Mauro Pascoli: la luxury shoe di Greymer punta al +20%. Progetto Prototipia 3D nel 2018

Numeri in crescita per Greymer, brand calzaturiero specializzato in “luxury made in Italy women’s footwear” localizzato nel distretto di San Mauro Pascoli, che prevede di chiudere il 2017 con una crescita di fatturato pari al +20%, attestandosi a circa 13 milioni di euro. “In crescita soprattutto il mercato internazionale con un +10% nelle vendite – spiega il CEO Perla Alessandri (nella foto al centro) – che ha visto l’apertura di nuovi mercati in Cina e Corea del Sud, nonché una significativa ripresa della Russia e dei mercati dell’Est Europa”. Due le scommesse nei mesi a venire. Primo: la multicanalità di vendita online e offline che ha segnato un passaggio importante nel fatturato del 2017 con una previsione per il 2018 di circa il +5%. Secondo: il progetto, in partenza nel primo semestre del prossimo anno, dedicato alla Prototipia 3D che coinvolgerà alcuni partner internazionali per la realizzazione di calzature esclusive e altamente customizzate. (ff)