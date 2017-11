Shoes From Italy sbarca a Kiev: domani e dopo la scarpa italiana esplora la ripresa ucraina (e non solo)

Domani e mercoledì, all’Hyatt Regency Hotel di Kiev (Ucraina), si svolgerà Shoes from Italy a cui parteciperanno 31 aziende italiane. La manifestazione, nata nel 2002, è promossa da Assocalzaturifici, in partnership con ICE. Nel primo semestre 2017, l’export calzaturiero verso l’Ucraina (che vale il 13% di quello russo) è cresciuto del 3,3% in quantità e del 7,2% a valore. Dati che confermano il trend di recupero visto che nel 2016 l’export ha fatto registrare un +44,2% in quantità e +30,4% in valore. “Nonostante perduri un atteggiamento di prudenza, oggi nei Paesi area CSI stiamo finalmente registrando una ripresa degli ordinativi e per i mesi a venire abbiamo l’obbligo di guardare con fiducia alle prossime stagioni, con la consapevolezza di una maggior stabilità sul mercato. Per questa ragione Assocalzaturifici continuerà ad investire in questa area sostenendo gli sforzi che le imprese italiane fanno ogni giorno per mantenersi sempre più competitive” ha dichiarato Marino Fabiani, coordinatore insieme ad Arturo Venanzi del Laboratorio Russia e CSI di Assocalzaturifici. (mv)