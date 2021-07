Speranze e timori a San Mauro Pascoli, dove nasce Io sono Rubicone

Il distretto calzaturiero romagnolo tra speranze e timori. L’export del primo trimestre 2021 è in linea con quello del 2020. Da un lato si spera in un rimbalzo più marcato nei mesi successivi, dall’altro c’è il timore di una recrudescenza della pandemia e di nuovi lockdown. Intanto, 17 aziende del comparto si attrezzano in modo condiviso e danno vita alla rete di imprese “Io sono Rubicone”.

Speranze e timori

“Il prolungarsi delle restrizioni ai viaggi internazionali sta avendo un notevole impatto” afferma al Resto del Carlino Giuseppe Zanotti, fondatore dell’omonimo brand romagnolo. Il distretto di San Mauro Pascoli beneficia dell’aumento delle vendite in Cina, ma il livello è ancora troppo basso. “La Cina, per noi, non è ancora tornata ai livelli pre-covid” conferma l’imprenditore. L’altro mercato in crescita è il digitale che, sottolinea Zanotti, “è riuscito a compensare almeno in parte” le mancate vendite causate dai ripetuti lockdown. Il futuro, così, è in chiaroscuro, suscitando speranze e timori. “In questi giorni, tra ipotesi di green pass, contagi in risalita e il terrore di un lockdown, l’ottimismo comincia a scemare” spiega Roberta Alessandri, titolare del tomaificio Smart Leather.

Io sono Rubicone

Sono 17 (per circa 650 addetti, il 20% del totale distrettuale) le imprese che hanno formato la rete Io sono Rubicone. Un’aggregazione che risponde al progetto di CNA Forlì-Cesena, con il supporto tecnico di Cercal. Obiettivi: promozione del distretto calzaturiero del Rubicone, sviluppo di un progetto di qualificazione etica e di modelli di economia circolare. “Un progetto che probabilmente non ha eguali sul territorio nazionale, con una collaborazione tra imprese che scommettono sul futuro, attraverso il territorio e l’innovazione” commenta al Resto del Carlino il presidente Paolo Raggini (Puntoart). “A breve usciremo con un nostro brand in grado di rappresentarci”. (mv)

