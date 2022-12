Éhonté è il marchio che produce solo scarpe (in pelle) di colore nero. Con sede negli USA e produzione in Brasile, è stato selezionato tra gli Emerging Designer all’ultimo Micam. Il fondatore, Sergio Silva, brasiliano poi emigrato negli States (in foto a sinistra), l’ha creato nel 2018, con una propria filosofia e con un’idea ben…

ACCEDI PER CONTINUARE A LEGGERE Scopri l’abbonamento che fa per te tra le nostre proposte ACCEDI

ABBONATI