Under 30, digitali, l’obiettivo dei 30 milioni in testa: il caso Velasca, start up calzaturiera

Velasca, brand calzaturiero che produce nelle Marche e vende (soprattutto) online, ha programmato uno sviluppo di fatturato dagli attuali 3 milioni (quota export 30%) a 30 milioni nel 2021. La startup fondata nel 2013 da Jacopo Sebastio ed Enrico Casati è ora composta da 19 dipendenti under 30 e dopo aver intercettato finanziamenti per un milione di euro, ne attende altri 3 entro il primo semestre del prossimo anno per aprire nuovi negozi in Italia (oltre quelli di Milano, Roma e Torino), poi Parigi e Londra e sbarcare negli Stati Uniti entro due anni. “Non abbiamo mai considerato l’online un pericolo per l’offline. Anzi, i due canali si rafforzano a vicenda” ha detto Sebastio al Sole 24 Ore dove spiega come nei negozi entrano clienti che hanno visitato il sito internet e l’85% di questi fa un acquisto. Lo sviluppo del fatturato arriverà anche da altri prodotti. Velasca, infatti, sta per lanciare delle borse da uomo prodotte in Lombardia e sta valutando la possibilità di realizzare un’intera collezione. (mv)