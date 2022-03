Dal 24 marzo sono in vendita le scarpe Burwood della collaborazione Off-White for Church’s. Virgil Abloh aveva definito il progetto come la “rimasterizzazione di un classico”. La collezione comprende due paia di scarpe, entrambe disegnate da Abloh in una delle ultime collaborazioni che ha supervisionato personalmente. Fin qui si è svelato solo un paio di…

ACCEDI PER CONTINUARE A LEGGERE Scopri l’abbonamento che fa per te tra le nostre proposte ACCEDI

ABBONATI