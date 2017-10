Chimica conciaria: oggi Stahl inaugura il nuovo Application Lab di Arzignano

Stahl investe ad Arzignano. L’azienda chimica olandese, specializzata in ausiliari e coloranti per l’industria conciaria, inaugura oggi il suo nuovo Application Lab nel cuore del distretto vicentino della pelle. All’interno della struttura, Stahl svilupperà prodotti specifici per la lavorazione delle pelli dedicate ad automotive, pelletteria e calzatura. Un investimento importante quello dell’azienda, che ha puntato in particolare su un nuovo macchinario capace di sviluppare prodotti e testarli internamente al laboratorio. La ricerca di nuove soluzioni è affiancata dall’attenzione per l’ecosostenibilità, per la quale, oltre a una serie di prodotti già in commercio, Stahl sta elaborando una nuova gamma di ausiliari green dedicati in modo specifico all’automotive. Le porte del nuovo laboratorio arzignanese di Stahl si spalancheranno questo pomeriggio alle 17 per una visita che anticipa l’inaugurazione ufficiale, prevista per le 18.