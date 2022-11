Formazione professionale, sostenibilità, innovazione. Sono questi i temi al centro del protocollo d’intesa per lo sviluppo del territorio sottoscritto ieri (16 novembre 2022) da Regione Toscana e Gruppo Biokimica di Santa Croce Sull’Arno. Un accordo triennale, che si pone come obiettivi primari “operare in modo coordinato e sinergico per il perseguimento di una chimica più…

ACCEDI PER CONTINUARE A LEGGERE Scopri l’abbonamento che fa per te tra le nostre proposte ACCEDI

ABBONATI