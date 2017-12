Bene la scarpa, meglio la pelletteria: la congiuntura delle destinazioni secondo il Servizio Economico Lineapelle

Malgrado un terzo trimestre stagnante, il +2% della scarpa italiana nei primi 9 mesi del 2017 è incoraggiante. Così come è positivo il cumulato parziale della calzatura europea: nel Vecchio Continente spiccano nel bene la crescita a doppia cifra della Germania, Francia e Polonia e, nel male, lo stop della Gran Bretagna. È il bilancio della calzatura in questa prima parte del 2017 elaborato dal Servizio Economico di Lineapelle: per leggere la Nota Congiunturale III Trimestre nella sua interezza, conoscere le variazioni puntuali e i trend in tutto il mondo, clicca qui. Guardando alle altre destinazioni d’uso, intanto, la pelletteria italiana nei primi 9 mesi cresce in double digit, così come quella europea, ad eccezione della Francia, in calo. Mentre prosegue il momento favorevole dell’arredamento imbottito (italiano ed europeo), macina numeri positivi anche l’automotive. Ancora difficoltà, infine, per l’abbigliamento.