Cina, le concerie di Wenzhou hanno un problema con le pelli split

In un mercato che già non brillava, il calo della domanda di pelli split rappresenta la spallata finale per le concerie di Wenzhou. Il progressivo abbassamento del prezzo delle spaccate ha creato una distanza tra il valore del magazzino all’acquisto e quello attuale alla vendita. Una distanza, riporta International Leather Maker, fatale per molte imprese.

Le concerie di Wenzhou che chiudono

Il motivo di preoccupazione proviene, dicevamo, dai deludenti ritorni economici delle pelli spaccate. Di settimana in settimana, scrive ILM, si registrano cali di prezzo e questo vuol dire che certe selezioni di pelli perdono valore durante il processo di concia. Le concerie che lavorano sui volumi e non sulle nicchie di mercato (come le europee) sono in maggiore difficoltà. Nella regione di Wenzhou, area collegata all’imbottito, risulta ci siano non poche concerie che non solo hanno chiuso, ma che stanno anche provando a vendere stock e macchinari. Le imprese dell’Hebei, invece, pare stiano trattando migliori condizioni, al netto delle complessità di cambio, con i fornitori.

