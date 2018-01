Conceria e lavoro: cresce il fabbisogno di manodopera ad Arzignano. Uno studio Unioncamere conferma

Rasatori, addetti alla rifinizione e magazzinieri. Il distretto della concia di Arzignano è in fermento e aumentano le aziende del settore che cercano figure professionali, anche con poca esperienza, da inserire nel proprio organico. Numerosi sono gli annunci reperibili online, dove si propongono offerte di lavoro a tempo pieno nei comuni di Montebello Vicentino, Arzignano, Lonigo, Montecchio Maggiore e limitrofi. Le figure professionali ricercate sono varie: si va dall’operaio addetto alla macchina smerigliatrice, dotato di esperienza nella mansione per regolare lo strumento e il cambio carta, al rasatore e spaccatore di pelli, con esperienza minima o anche nulla. A confermare il bisogno delle aziende di addetti è anche uno studio Excelsior condotto per Unioncamere, dal quale emerge che il 19% delle aziende impegnate nei settori tessile e abbigliamento riscontrano “mancanza di candidati” mentre il 17% trova candidati ma con una “preparazione inadeguata”. Lo studio prevede che le aziende venete avranno bisogno di oltre 4.000 tra artigiani e operai specializzati nella lavorazione del cuoio. Entrando ancor più nello specifico, l’industria conciaria ricercherà circa 2.500 lavoratori.