Dopo 18 mesi di stop industriale, espropriata Curtume CBR

Dopo 18 mesi di stop delle attività, le autorità argentine hanno espropriato Curtume CBR. Giovedì 30 settembre la Camera dei deputati della provincia di La Roja ha approvato l’intervento, determinando la pubblica utilità dell’impianto. Un’ottima notizia per i circa 700 lavoratori, in protesta da oltre un anno. Lavoratori che, oltretutto, vedono ora scadere le misure di sostegno al reddito, unica loro fonte di sussistenza. L’esproprio segue un incontro avvenuto martedì 28 settembre tra rappresentanti del governo provinciale e i sindacalisti della conceria di Nonogasta.

L’esproprio

Il 30 settembre, nel corso di una seduta straordinaria, la Camera bassa di La Roja ha approvato il disegno di legge proposto dall’esecutivo utile a dichiarare la pubblica utilità di Curtume CBR. In questo modo ha determinato l’esproprio della conceria, che viene da 18 mesi di stop. La decisione determina l’esproprio di ogni bene mobile e immobile. L’obiettivo è quello di rimettere in funzione gli impianti. Come riporta nuevarioja.com.ar, per il vice governatore Ricardo Herrera l’esproprio (che l’opposizione non ha votato) ha “un duplice significato: quello di pubblica utilità e giustizia sociale per i lavoratori e le loro famiglie”.

La ripartenza

Martedì 28 settembre le rappresentanze sindacali hanno incontrato gli esponenti del governo provinciale per parlare del destino della conceria. Un appuntamento che, a sua volta, ha seguito la presentazione ufficiale della denuncia contro i titolari dell’azienda. “I lavoratori ci hanno chiesto che lo Stato adotti tutte le misure possibili affinché l’unità produttiva non chiuda definitivamente i battenti ma possa continuare a rappresentare una fonte di occupazione – ha dichiarato il capo di stato maggiore, Juan Luna -. La decisione è stata quella di arrivare all’espropriazione per poter così cercare imprenditori responsabili che seguano l’azienda”. (art)

