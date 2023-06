Dramma indiano: crolla il muro di una conceria, 6 morti

Sei persone hanno perso la vita, dopo un crollo che ha coinvolto la conceria Alaraber, in India. Ieri pomeriggio, domenica 4 giugno, un violento temporale che si è abbattuto a Kanpur, nello stato federato dell’Uttar Pradesh, ha provocato il crollo di un muro. Secondo le cronache locali, oltre ai 6 morti, 4 addetti sarebbero stati trasportati in ospedale in gravi condizioni. L’incidente ha scatenato il panico tra la gente. La polizia (nella foto tratta da Internet) è intervenuta per riportare la calma e salvare altre persone dalle macerie.

Crolla il muro di una conceria

Il grave incidente è avvenuto a Budhia Ghat. Mentre nell’area si stava abbattendo un violento temporale, una raffica di vento ha causato il crollo del muro della conceria Alaraber. Sei operai che stavano lavorando sono rimasti sepolti sotto le macerie. Diverse altre persone sono state coinvolte e quattro, tra cui un ragazzo di 15 anni, sono state estratte da sotto le macerie e giudicate in gravi condizioni. Secondo quanto riporta il weeklyblitz.net, che ha diffuso la notizia, voci non confermate affermano che l’incidente è avvenuto in una conceria chiusa da cinque anni. (mv)

