Ieri a Casaconcia: i segreti delle analisi di mercato spiegati da Alessandra Ghisleri

I segreti dei sondaggi. Il dietro le quinte delle analisi di mercato. Ieri sera a Casaconcia, lo spazio espositivo a Ponte a Egola, si è svolo il seminario Nuove Tecnologie per le Ricerche di Mercato. Speaker: Alessandra Ghisleri, direttore di Euromedia Research. Organizzato da Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata al Vegetale in collaborazione con UNIC, nell’ambito di un ciclo di eventi che puntano ad allargare i temi di confronto e condivisione oltre i confini della pelle e della moda, l’incontro di ieri ha suscitato grande interesse, sia per la capacità di Alessandra Ghisleri di costruire una narrazione accattivante parlando di temi di una certa complessità, sia per l’aver posto l’accento sulle modalità con cui vengono raccolti ed elaborati i dati. Quelli relativi alle ricerche di mercato, soprattutto, sui quali si basano le strategie di analisi di consumo che, risalendo la filiera, dal prodotto finito arrivano a influenzare lo sviluppo produttivo anche dei fornitori della moda e del lusso, come le concerie.