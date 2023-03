Tutti gli sforzi del Messico per mettere a norma le concerie di León. Multe severe per chi trasgredisce la legge e incentivi per i virtuosi. Così SAPAL, la locale agenzia per la gestione delle acque, di concerto con la Commissione nazionale per l’acqua (Conagua), sta cercando di regolarizzare l’industria conciaria locale. Industria che gradualmente si…

ACCEDI PER CONTINUARE A LEGGERE Scopri l’abbonamento che fa per te tra le nostre proposte ACCEDI

ABBONATI