La Festa del Cinema di Roma consacra Cinque, nuovo short movie di Cuoio di Toscana

L’evento è la 12a Festa del Cinema di Roma. Qui, ieri sera, il Consorzio Cuoio di Toscana ha proiettato in prima assoluta il suo secondo cortometraggio dedicato all’eccellenza del made in Italy. S’intitola Cinque (come il numero dei momenti attraverso i quali si snoda la trama del film), si basa sullo slogan “il cuoio possiede la bellezza unica delle cose vere” e la protagonista è Caterina Murino, già apparsa in Niente per Caso, primo short movie prodotto dal Consorzio. In questo short movie, l’attrice cagliaritana si muove in una sorta di Paradiso del made in Italy e della migliore artigianalità fashion della produzione nazionale. Al suo fianco lo chef Simone Rugiati, il musicista Francesco Tristano, i maestri calzaturieri Mario Bemer e Mattia Capezzani, l’attore Alessio Sardelli, Kendra Finlay, il presidente Assomoda Giulio di Sabato. Alla presentazione romana di ieri erano presenti Lineapelle e UNIC (rappresentati dal direttore Fulvia Bacchi), insieme a theMIcam, che hanno patrocinato la realizzazione della pellicola.