L’augurio di Bonomi (Confindustria) a Nuti, neopresidente UNIC

Una presidenza che inizia durante “un passaggio molto difficile”. E che, per questa ragione, richiede “passione per il cambiamento e un orizzonte di futuro”. Sono parole di Carlo Bonomi (presidente Confindustria) indirizzate a Fabrizio Nuti (nella foto), neopresidente UNIC – Concerie Italiane. Parole di augurio a cui si affiancano quelle di altri messaggi istituzionali di congratulazioni. E che sottolineano, anche, la storica dimensione rappresentativa di UNIC che, durante l’Assemblea di ieri (3 dicembre 2020), ha rinnovato i propri vertici, con alcune novità (che trovate nelle prossime righe) relative al suo Consiglio Generale.

L’augurio di Bonomi

“UNIC è una delle componenti storiche della nostra rappresentanza”, scrive Bonomi al neopresidente UNIC, Fabrizio Nuti. È “espressione della lunga tradizione e delle capacità della manifattura del nostro Paese, valorizzate anche attraverso un legame molto forte con il territorio”. Non solo. “L’integrazione organizzativa all’interno di Confindustria Moda – continua Bonomi – è un altro elemento importante da implementare in una logica sinergica e coordinata delle azioni a supporto della crescita delle imprese italiane”. Per Bonomi, l’attuale criticità “richiede a tutti noi massima concentrazione su pochi e chiari obiettivi da raggiungere con quella tenacia e determinazione che hanno sempre accompagnato gli imprenditori italiani. Dobbiamo saperlo fare tutti insieme, con la forza delle nostre proposte, con la passione per il cambiamento e un orizzonte di futuro”.

Vicepresidenti e nuovi ingressi

Alla presidenza UNIC, Fabrizio Nuti sarà affiancato da 6 vicepresidenti. Sono Graziano Balducci (Antiba), Alessandro Iliprandi (Bonaudo), Rino Mastrotto (Rino Mastrotto Group), Walter Peretti (Conceria Cristina), Piero Rosati (Incas) e Gianni Russo (Russo di Casandrino). Il Consiglio Generale (la cui elezione risale a un anno fa), si arricchisce, invece, di 4 nuovi membri. In altre parole: Chiara Mastrotto (Gruppo Mastrotto), Fabrizio Masoni (Masoni Industria Conciaria), Luca Pretto (Pasubio) e Filippo Francioni (Sanlorenzo).

Il Consiglio UNIC



Con questi nuovi ingressi, il Consiglio UNIC risulta composto, nell’ordine, come segue. Graziano Balducci (Antiba), Mirco Balsemin (Nice), Massimo Banti (Alba), Marco Blasio (Jolly), Barbara Boschetti (Laba), Ezio Castellani (Sciarada), Gianfranco Dalle Mese (Montebello), Giancarlo Dani (Dani), Diodato De Maio (DMD Solofra), Luigi De Vita (Deviconcia), Bernardo Finco (Finco 1865), Filippo Francioni (Sanlorenzo), Riccardo Grotto (Sirp), Alessandro Iliprandi (Bonaudo), Roberto Lupi (BCN), Felice Maffei (Carisma), Fabrizio Masoni (Masoni Industria Conciaria), Michele Matteoli (Cuoificio Otello), Chiara Mastrotto (Gruppo Mastrotto), Rino Mastrotto (Rino Mastrotto Group), Enrica Miramonti (Gaiera), Marco Montanelli (Marbella), Fabrizio Nuti (Nuti Ivo), Giuseppe Valter Peretti (Gruppo Peretti), Luca Pretto (Pasubio), Paolo Rosati (F.lli Rosati), Piero Rosati (Incas), Giovanni Russo (Russo di Casandrino), Valerio Testai (Gruppo Vecchia Toscana) Giuseppe Volpi (Volpi).

