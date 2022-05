I nuovi lockdown mandano in tilt le filiere cinesi della carne e della pelle. Il prolungato blocco imposto a Shanghai ha comportato una drastica frenata al commercio della carne. Il problema principale sta nell’impossibilità di rifornire i residenti della megalopoli asiatica. Ugualmente male, per non dire peggio, è la situazione a valle. Le concerie, non…

ACCEDI PER CONTINUARE A LEGGERE Scopri l’abbonamento che fa per te tra le nostre proposte ACCEDI

ABBONATI