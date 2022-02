Materia prima, energia, trasporti: il prezzo che paghiamo

Quello delle materie prime in aumento. Degli ausiliari chimici. Dell’energia. Della logistica e dei trasporti. “Il prezzo che paghiamo” è lo stress sui listini di tutta la filiera della moda, dal valle al monte, come si dice nello slang. È un trend rialzista partito già nel 2020 e maturato nel 2021. Stress che, ora, rischia di complicare (se non compromettere) una già delicata ripartenza dallo choc pandemico.

Un magazine speciale

“Il prezzo che paghiamo” è anche il titolo de La Conceria n. 2. Nel 2022 ogni numero del nostro magazine ha un taglio monografico. Questo, quindi, parliamo di prezzi, con un approccio che considera tutti i settori della manifattura moda. Fino alle mosse dei brand. Parliamo di concia, of course, raccogliendo le testimonianze di Piero Rosati (Incas) e Stefano Parotti (Sicerp). Ma parliamo anche di prodotto finito e di dinamiche internazionali. Consultiamo ottimi specialisti, come Stefano Fenili (Bain & CO) e Luca Solca (Bernstein). Mentre con Paolo Bosso, responsabile di Informazioni Marittime, affrontiamo la questione dei container, per capire cosa succede nei grandi porti.

Clicca qui per accedere a tutti i contenuti de La Conceria n. 2 – 2022

Il magazine è riservato agli abbonati: se non sei ancora un nostro sottoscrittore, scopri qui le formule di abbonamento

Leggi anche: