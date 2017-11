PMI Day: domani DMD Solofra apre le porte agli studenti dell’Artistico De Luca

Domani, in tutta Italia, si celebra la Giornata Nazionale delle Piccole e Medie Imprese. Titolo: Industriamoci. Tema di fondo: la contraffazione. Il giorno ideale per aprire le porte di una conceria, raccontare la propria eccellenza produttiva, creativa, sostenibile. DMD Solofra lo fa, accogliendo 30 studenti dell’Istituto d’Arte “De Luca” di Avellino in un Open Day che, come scrive Confindustria deve permettere ai ragazzi di “conoscere la materia prima conciaria, come viene lavorata, le diverse applicazioni. Il che può costituire un’importante fonte di ispirazione”. Non solo: la visita “ha per obiettivo quello di presentare le imprese anche come comunità di persone, integrate nel contesto sociale in cui operano, e far conoscere l’impegno, la tenacia e la dedizione dei nostri imprenditori”, conclude il comunicato della Territoriale campana. “Non è la prima volta che apriamo le porte agli studenti durante il PMI Day – spiegano da DMD -. Quest’anno abbiamo voluto ospitare i ragazzi di un Istituto d’Arte ai quali offriremo un percorso conoscitivo della nostra azienda, delle fasi di produzione fino ad arrivare al controllo di qualità e allo sviluppo di tutte le caratterizzazioni stilistiche del prodotto, compresi cenni di approfondimento sulla tematica della contraffazione>.