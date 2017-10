Ponte a Egola, la conceria Pistolesi si accorda coi sindacati e, anziché 11, ne licenzia 7

Dovevano essere undici gli operai a perdere il posto di lavoro nel distretto conciario sanminiatese. L’annuncio era stato fatto a fine settembre dalla Conceria Pistolesi di Ponte a Egola, costretta ad un taglio del personale a causa del calo degli ordinativi. Il numero dei licenziamenti è sceso invece a sette unità con una buona uscita e, tra questi, due persone sono a un passo dalla pensione. L’accordo è stato trovato alla fine della scorsa settimana attraverso un dialogo tra sindacati e conceria. I licenziamenti riguardano la parte operativa dei settori concia, finito, magazzino e smerigliatura. L’azienda si occupa principalmente di prodotti per l’inverno ed è specializzata nello shearling. Il crollo del fatturato dell’ultimo periodo non ha permesso alla conceria toscana di mantenere il suo organico che in totale conta 25 dipendenti. (mvg)