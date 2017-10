Russo di Casandrino per il sociale: a Lineapelle le cartelle colori realizzate dai ragazzi della Fondazione Argo

“Un piccolo e significativo segnale per richiamare l’attenzione al sociale e al terzo settore”. Gianni Russo, titolare della conceria Russo di Casandrino, spiega così la motivazione che sta alla base dell’idea di coinvolgere nella realizzazione di una parte delle cartelle colori presentate a Lineapelle93 alcuni ragazzi con disabilità seguiti da Argo, centro di abilitazione situato nei Quartieri Spagnoli di Napoli, avviato dalla Fondazione Foqus. “Abbiamo strutturato questo progetto – spiegano dall’azienda – per stimolare e incentivare questi ragazzi realizzando attività reali, gratificanti e utili. Le cartelle colori per l’invenrale 18/19 realizzate dai ragazzi di Argo sono circa 30. Lo consideriamo un inizio, in futuro il loro numero potrà sicuramente aumentare e altre attività potranno nascere seguendo questa direzione”. Impegno sociale e inclusivo, dunque, quello di Russo di Casandrino, per sostenere un percorso, come spiega il Centro Argo, finalizzato a “dare fattivamente a ogni individuo le abilità di base per migliorare le proprie autonomie”.