Santa Croce: la pelle piange la scomparsa di Rino Gazzarrini (82)

Lutto per la pelle toscana e italiana. Nella notte tra il 9 e 10 marzo si è spento, all’età di 82 anni, Rino Gazzarrini, noto imprenditore conciario e non solo. Gazzarrini, infatti, oltre a essere stato una figura di spicco del settore, per tutta la vita ha affiancato al lavoro una grande passione sportiva.

Rino Gazzarrini

Rino Gazzarrini (nella foto, tratta da Il Tirreno), nel Comprensorio, era noto a tutti anche con il soprannome di Gazzarrino. La sua carriera di industriale della pelle si è sviluppata attorno alla conceria Marca 5 Stelle, di cui era titolare e che fu fondata dal suocero, Afro Gabbrielli. E non solo, visto che, come ricorda La Nazione, in seguito Gazzarrini diede vita a Sa.Ga.Pell insieme al cognato, Mauro Sabatini. La grande passione per la pelle si è accompagnata, per tutta la sua vita, a quella per sport. Negli anni Sessanta, infatti, fu tra i fondatori del Tennis Club Santa Croce. Mentre nei primi anni 2000 entro nel CdA dei Lupi, la locale squadra di pallavolo che allora militava nel campionato di A1 e della quale non si perdeva una partita.

Il ricordo

Come ricorda Piero Rosati (Conceria Incas, vicepresidente UNIC – Concerie Italiane), Gazzarrini “si è sempre contraddistinto per la grande umanità e il grande entusiasmo. E per la dedizione smisurata al proprio lavoro in conceria del quale è stato un pioniere per quanto riguarda la concia al vegetale e della vacchetta. Giungano le più sentite condoglianze alla moglie e al figlio”.

La Conceria si unisce al lutto e al cordoglio di familiari, colleghi e amici.