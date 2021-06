Sarebbero tre le offerte arrivate a CVC per rilevare Pasubio

L’indiscrezione è trapelata a marzo da ambienti finanziari. CVC Capital Partners, partendo da una valutazione di circa 700 milioni di euro, si preparava a raccogliere manifestazioni d’interesse per Pasubio. Ora, scrive Il Sole 24 Ore, sarebbero tre le offerte giunte per la conceria vicentina. CVC è entrato nel capitale di Pasubio nel 2017, quando ha rilevato la quota del 90% dell’azienda dalla famiglia Pretto. Da allora ha favorito una stagione di crescita passata anche dall’acquisto del gruppo statunitense GD-GDI, specializzato nel taglio delle pelli e nel rivestimento dei volanti per l’industria automobilistica.

Tre le offerte

Come riporta Bebeez, ci sarebbero tre offerte sul tavolo, dunque. La prima farebbe capo a TFL, multinazionale della chimica conciaria controllata dal private equity Black Diamond La seconda, invece, porta al “gruppo industriale sino-tedesco AIGC”, mentre la terza al fondo di private equity francese PAI Partners.

Il deal

Lo scorso marzo CVC ha dato mandato all’advisor JP Morgan di raccogliere offerte vincolanti. Si partiva, dicevamo, da una valutazione di 700 milioni di euro. Pasubio nel 2020 registra un bilancio di 265 milioni di euro, in calo rispetto ai 316 del 2019 per gli effetti della pandemia. Soprattutto, la conceria vanta un ebitda in aumento a 65 milioni. Entro la metà di giugno, scrive il Sole 20 Ore, si dovrebbe conoscere l’esito dell’asta e il nome di chi, tra i candidati, acquisirà la quota di CVC.

