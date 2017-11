Per Scottish Leather Group il 2017 è un anno d’oro: ricavi in crescita del 12%

NON È UN PARADOSSO. L’INGRESSO DI GST AUTOLEATHER NEL CHAPTER 11 NON È SINTOMO DI UN MALESSERE GENERALIZZATO. L’AUTOMOTIVE CONTINUA LA SUA CORSA: QUELLA DEL COLOSSO USA (DI PROPRIETÀ GIAPPONESE), INVECE, SI È COMPLICATA PER UNA LUNGA SERIE DI RAGIONI INDUSTRIALI E FINANZIARIE. CHE VANNO RACCONTATE