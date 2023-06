Tutto quello che c’è da sapere sulla pelle italiana, oggi e ieri

Settimana a trazione conciaria, per la cronaca di filiera. Non poteva essere altrimenti, visto che UNIC – Concerie Italiane ha celebrato ieri (30 giugno 2023) la sua Assemblea Annuale. E questo riguarda l’oggi, il presente, l’attualità congiunturale e strategica del settore. Il passato della concia, invece, è protagonista per ragioni sempre connesse a UNIC, ma relative a quello che, senza dubbio, è il più incredibile complesso archeologico al mondo: Pompei. Nel mezzo di tutto quello che c’è da sapere sulla pelle italiana, spunta poi una notizia che porta con sé una domanda. Cos’è andato a fare Bernard Arnault in Cina?

Tutto quello che c’è da sapere sulla pelle italiana, oggi

Si è parlato di sfide a Pozzuoli, presso la sede della Stazione Sperimentale Pelli, dove si è svolta l’Assemblea Annuale di UNIC. Sfide congiunturali, sostenibili, politiche e istituzionali. Sfide sostanziale e inderogabili, che potete scoprire qui, qui e qui.

La concia a Pompei

Giovedì 29 giugno UNIC e Lineapelle (che hanno finanziato il restauro) hanno inaugurato l’apertura al pubblico dell’antica conceria romana rinvenuta negli scavi di Pompei. Va detto: è stato piuttosto emozionante. Per scoprire tutti i dettagli di questo progetto di mecenatismo, cliccate qui.

Cos’è andato a fare Bernard Arnault in Cina?

La risposta la trovate qui. Ed è piuttosto interessante. Quindi non ve la spoileriamo.