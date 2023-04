Ucraina, la raccolta fondi di Vozko per i pensionati in difficoltà

Una raccolta fondi per aiutare i 216 pensionati di Vozko ad affrontare le difficoltà conseguenti l’invasione russa. Vozko Charitable Foundation, la fondazione umanitaria collegata al gruppo conciario, chiede il sostegno della comunità italiana e internazionale per raccogliere risorse da distribuire prima della Pasqua ortodossa (16 aprile). “Tanti di loro hanno più di 75 anni – dicono dalla fondazione – e da un anno si trovano a spendere in medicine tutta la pensione e gli aiuti che gli forniamo”.

Vozko, la raccolta fondi per i pensionati

Il gruppo conciario Vozko si trova a Voznesensk (regione di Mykolaiv, nel sud del Paese). A inizio invasione le truppe russe hanno occupato la città, per esserne poi respinte nel marzo del 2022. Come molte altre località ucraine, Voznesensk è rimasta a lungo sotto il fuoco nemico. In tale cornice le condizioni di vita della popolazione locale non potevano che deteriorare. Per questo Vozko Charitable Foundation ha deciso di impegnarsi per i suoi personati. “Ciascuno di loro riceverà personalmente l’aiuto in contanti, con una lettera di auguri di Buona Pasqua con elenco di tutti gli amici che ci hanno sostenuto”.

Chi volesse partecipare alla raccolta fondi, può donare a:

VOZKO Charitable Foundation

287 Kievskaya Str., Voznesensk t. 56500, Mykolaiv region, Ukraine

IBAN Code : UA603052990000026000021708209

JSC CB PRIVATBANK

1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

Bank SWIFT Code : PBANUA2X

Leggi anche: