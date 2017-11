Vietnam, PrimeAsia investe in un nuovo impianto solare: energia per la riconcia e per i reflui

LE ORLATRICI SONO IN VIA DI ESTINZIONE. ALCUNE FIGURE SPECIALIZZATE, DICONO I CALZATURIERI, PURE. SCUOLE E ISTITUZIONI MOLTIPLICANO L’OFFERTA FORMATIVA. MOLTE AZIENDE (INCLUSE LE GRIFFE) FANNO DA SÉ. MA NON SODDISFANO LA FAME DI MANODOPERA DEL MERCATO ITALIANO. ECCO PERCHÉ