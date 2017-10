Wired Next Fest 2017: UNIC parla ai giovani di innovazione tecnologica sostenibile

“Quello che noi cerchiamo sempre di fare a Wired è promuovere la cultura dell’innovazione- ha detto Omar Schillaci, vicedirettore Wired Italia – perché l’innovazione è ovunque”. Partendo da questa premessa, Fulvia Bacchi, direttore UNIC (Unione Nazionale Industria Conciaria), ha sviluppato sabato scorso il suo intervento al Wired Next Fest 2017, la tre giorni di Firenze dedicata a “Futuro, innovazione, creatività in festa”. “La conceria italiana, e più in generale quella europea, oggi è tecnologicamente all’avanguardia e ha creato le condizioni per produrre nel modo migliore, nel rispetto dell’ambiente, in modo sostenibile”, ha spiegato a un folto pubblico, composto soprattutto da giovanissimi. L’industria conciaria è stata definita da Wired Italia “un’eccellenza stilistica e tecnologica”, però ancora poco conosciuta e alla quale sono legati tanti “falsi miti”. “Il Wired Next Fest ci è sembrato un ottimo strumento per arrivare alle nuove generazioni e dare un’idea diversa della conceria, più tecnologica e più avanzata”, ha affermato Fulvia Bacchi. (mvg).