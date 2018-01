50.000 euro di borse contraffatte: 4 pelletterie cinesi sotto sequestro in Toscana

Un’operazione partita nel bolognese ha avuto come effetto il sequestro di 4 pelletterie in Toscana nella zona tra Sesto Fiorentino e l’Osmannoro. Tutto è iniziato con un controllo della guardia di Finanza in una società dedita al commercio all’ingrosso di articoli di pelletteria a Funo di Argelato nel bolognese. I prodotti, tra i quali borse riproducenti i brand Gucci, Zanellato, Pinko e Chloé, sono risultati contraffatti e così i militari sono risaliti ai centri di produzione. Nelle successive perquisizioni sono state sequestrate 463 borse contraffatte, 155 prodotti semilavorati, 747 gioielli e applicazioni metalliche riconducibili al marchio Gucci ed otto macchinari per il confezionamento delle borse presso i laboratori. I titolari delle imprese, tutti cittadini di origine cinese, sono stati denunciati per i reati di produzione e vendita di merci riportanti marchi contraffatti. Il valore commerciale della merce sequestrata ammonta ad oltre 50.000 euro. (mc)