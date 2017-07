Fabbricavano false scarpe Gucci, Vuitton e Fendi: 5 arresti a Napoli

Una fabbrica clandestina di scarpe contraffatte è stata scoperta dai militari della Guardia della Finanza di Napoli nei Quartieri Spagnoli, cuore della città. L’opificio aveva una capacità produttiva di circa 200 paia di scarpe al giorno e un giro di affari che è stato quantificato in 350 mila euro mensili. Nell’operazione i militari hanno sequestrato un immobile di 150 mq, 19 macchinari, circa 100 paia di calzature con marchi Gucci e Fendi, oltre 28 mila accessori per il confezionamento, 150 metri di stoffa per calzature Gucci e 15 mq di stoffa per calzature Louis Vuitton e Fendi, 2 cliché, solventi, tinture e prodotti chimici per la fabbricazione. I 5 responsabili, trovati all’interno dell’opificio e tutti di nazionalità italiana, sono stati arrestati. (m.c.)