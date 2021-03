Addio Massimo Banfi (75), imprenditore calzaturiero di Parabiago

Addio Massimo Banfi. L’imprenditore si è spento a 75 anni nella notte tra martedì e mercoledì 17 marzo 2021. Insieme al fratello Adriano, aveva preso le redini del calzaturificio Riccardo Banfi di Parabiago. Successivamente le strade dei fratelli si sono separate. Massimo gestiva, insieme ai figli Matteo e Benedetta e alla moglie Graziella, la boutique Matteo Banfi Calzature a Como.

Addio Massimo Banfi

Banfi era conosciuto anche per il suo impegno politico e sociale. Dal 2000 al 2008 è stato presidente dell‘associazione dei calzaturieri di Parabiago. Con questa ha creato il brand “Parabiago Città della Calzatura”. Massimo ha ereditato insieme al fratello Adriano l’attività calzaturiera fondata nel 1918 dal nonno Pietro. L’azienda aveva già intrapreso un percorso di sviluppo a partire dal dopoguerra. Poi, negli anni ’70 il calzaturificio è passato nelle mani dei due fratelli. Alla fine del 2017 le loro strade si separano. Massimo diventa direttore di produzione per il calzaturificio Luciano Padovan a Nerviano. Incarico che ricopre per due anni dal 2017 al 2019. Infine, diventa amministratore delegato del negozio del figlio a Como. (mv)

Foto da primamilanoovest.it