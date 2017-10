Ancora furti nelle Marche. Da Maximilian spariscono 50.000 euro di stampi, da Manas rubano pelli

Il distretto calzaturiero marchigiano ancora nel mirino della criminalità. Un furto di 70 stampi, per un valore di oltre 50.000 euro, è stato messo a segno nel weekend presso l’azienda Maximilian di Porto Sant’Elpidio, specializzata in stampi in bronzo per i contrafforti delle calzature. Non viene escluso il furto su commissione. I ladri hanno forzato un lucchetto, divelto un cancello e alcune sbarre, aiutandosi con un carrello elevatore. Il furto è avvenuto pochissimi giorni dopo quello di pellami compiuto da Manas, a Montecosaro. I ladri hanno sbloccato il cancello di ingresso, manomesso l’impianto di allarme e avuto 2 ore di tempo per rubare una quantità di pelli il cui valore è ancora in fase di calcolo. (mv)