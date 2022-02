La chiusura di Hugo Boss a Scandicci, così come si è configurata, è semplicemente una “procedura inaccettabile”. Lo dice Christian Paci (FEMCA CISL Firenze), reduce dal primo incontro in Regione Toscana, a Novaradio: “Siamo solo al primo momento di confronto, ne seguiranno altri che coinvolgeranno l’azienda, i lavoratori e le associazioni datoriali, come Confindustria Moda….

