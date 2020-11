Comprensorio del Cuoio in lutto, addio a Manrico Marianelli (88)

Si è spento all’età di 88 anni Manrico Marianelli, celebre imprenditore originario di Santa Croce sull’Arno. Era conosciuto in tutto il Comprensorio del Cuoio per le sue innumerevoli attività, in ambito conciario e non solo.

Manrico Marianelli

Insieme al fratello Mario (scomparso nel 2013), Manrico Marianelli (nella foto di repertorio, tratta dall’archivio La Conceria) aveva fondato la conceria Marianelli e, successivamente, l’omonima pelletteria. Le aziende, entrambe con sede a Fucecchio, avevano raggiunto un grande successo, lavorando per le più note griffe internazionali.

Innumerevoli attività

Oltre alle attività nella filiera della pelle, i fratelli Marianelli avevano investito anche in campo immobiliare, soprattutto nel settore turistico e ricreativo. Dopo la morte del fratello, Manrico aveva assunto il ruolo di amministratore delegato delle aziende del gruppo. Ruolo che ha portato avanti fino al ricovero di pochi giorni fa.

L’addio

Marianelli si è spento il 13 novembre 2020 a Firenze. Lascia il figlio Antonio e due sorelle, Maria e Guglielma.