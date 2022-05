Il governo inserisce nel Decreto Aiuti i fondi a sostegno delle imprese che hanno registrato perdite a causa della guerra. Dopo le ripetute richieste di aiuto degli imprenditori (della moda e non solo), l’Esecutivo stanzia, in un provvedimento per complessivi 14 miliardi di euro, 200 milioni di euro per l’erogazione di contributi a fondo perduto….

